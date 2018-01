(ANSA) – ROMA, 27 GEN – “Gli operai, non avendo la percezione dei confini dell’area sequestrata, non visibilmente segnalati, li hanno superati inavvertitamente. In ogni caso, i tecnici non hanno mai invaso luoghi o aree recintate e non avevano alcuna volontà o intenzione di superare i limiti imposti dalla magistratura”. E’ quanto fa sapere Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) a proposito della denuncia di due propri addetti sorpresi nell’area sequestrata dopo il deragliamento del treno nella stazione di Pioltello. “I tecnici che oggi sono stati fermati dalle Autorità – aggiunge Rfi – erano impegnati esclusivamente in controlli tecnici tra Pioltello e Treviglio in vista della riapertura degli altri due binari della linea, nelle zone non poste sotto sequestro dall’autorità giudiziaria.