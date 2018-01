(ANSA) – ROMA, 28 GEN – “La nostra candidatura vuole essere un cambiamento, non si può accentuare la spaccatura che il mondo del calcio e il Paese. La nostra forza è capire e sapere che bisogna tornare a parlare di calcio”. Lo ha affermato il presidente dell’Aic, Damiano Tommasi, ribadendo la sua candidatura alla presidenza Figc. Parlando a Sky Sport dall’hotel di Fiumicino dove domani si terranno le votazioni, Tommasi ha confermato che in serata si riuniranno i delegati dell’Aic per eleggere consiglieri federali, “intanto vedremo o cosa succederà domani, se dovremo fare delle scelte e come si comporteranno gli altri”.