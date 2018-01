(ANSA) – ROMA, 28 GEN – Brutto tondo della Roma, ora in crisi, che in casa con la Sampdoria perde 1-0 nel posticipo serale della 22/a giornata. Decisivo il gol di Zapata al 36′ st. Sonore raffiche di fischi a fine partita per i giallorossi, che rimangono quinti in classifica a -3 dall’inter e a -5 dai ‘cugini’ della Lazio.