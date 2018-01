(ANSA) – ROMA, 28 GEN – “È la vittoria di tutto il gruppo, specialmente dei ragazzi che hanno giocato meno. Ci voleva una grande prestazione e la squadra è stata brava: abbiamo fatto un primo tempo di altissimo livello, non era pensabile replicare allo stesso ritmo il secondo ma siamo sempre stati sul pezzo, anche resistendo al ritorno della Roma e colpendola nel finale”. Marco Giampaolo commenta con evidente soddisfazione la vittoria della Sampdoria sul campo della Roma. “I nostri avversari ci hanno messo in difficoltà per 20-25 minuti – dice ancora -, ma in fase di non possesso siamo stati bravi a gestire le difficoltà e poi a tornare fuori. Non potevamo pensare di venire a Roma e fare una passeggiata di salute”. Ora la Samp sogna la zona Champions? “Dobbiamo giocare e divertirci, non ci sono obiettivi – risponde -: tutte le volte che abbiamo parlato di qualcosa di diverso abbiamo fatto male. Sopra di noi ci sono squadre più attrezzate. L’obiettivo della Samp è giocare a calcio: se non giochi bene i punti non li fai”.