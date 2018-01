(ANSA) – TRANI, 29 GEN – Un uomo è rimasto gravemente ferito a causa dell’esplosione di un ordigno rudimentale avvenuta oggi tra via Rasoli e via Romito, alla periferia di Trani. La vittima rischia di perdere un occhio. Sull’accaduto indagano i carabinieri i quali mantengono sulla vicenda il massimo riserbo. A quanto si è saputo, l’esplosione è avvenuta questa mattina intorno alle 8. L’uomo rimasto ferito – di cui non è stato reso noto il nome – è ora ricoverato nell’ospedale di Barletta dove i sanitari si sono riservati la prognosi.