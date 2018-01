CARACAS – Nel Salón Ten del Cocodrilos Sport Park, tana del Caracas Fútbol Club, si é svolta la tradizionale conferenza stampa dei rojos del Ávila.

Oltre ai giocatori, nell’evento erano presenti Rostin González (presidente dell’Organización Deportiva Cocodrilos), Diego Salas (responsabile marketing), l’allenatore Noel Sanvicente e l’italo-venezuelano Miguel Mea Vitali che appesi gli scarpini al chiodo adesso coprirà il ruolo di Direttore Sportivo.

“Sono orgoglioso di poter assumere questa enorme responsabilità che mi é stata assegnata. Voglio ringraziare la fiducia che hanno avuto in me Philip Valentiner, Rostin González e il Grupo Vargas. Spero di soddisfare le aspettative e di essere all’altezza del lavoro”.

Durante il suo intervento il calciatore di origine laziale ha parlato anche dei lavori che si stanno svolgendo sul campo dello stadio Olímpico. “Si sta svolgendo un ottimo lavoro sul terreno di gioco dell’Olímpico, vogliamo che sia uno dei migliori del paese. Durante il Torneo Clausura giocheremo le gare interne nel Cocodrilos Sports Park ed abbiamo intenzione di giocare le nostre gare alle 15:30”.

In questo 2018, il Caracas sarà impegnato nella Coppa Sudamericana dove sfiderà i cileni dell’Everton: anda a Viña del Mar e ritorno in Venezuela. “La gara interna la giocheremo nello stadio Metropolitano di Cabudare. Stiamo già lavorando per preparare tutta la logística di quella gara”.

Oltre all’ex capitano la nostra collettività sarà rappresentata in campo da Rafael Arace Gargano, Daniel Saggiomo, Fernando Aristeguieta De Luca. In altri ruoli da Maruzio Lazzaro (asistente tecnico), Gaetano Luongo (capo dello spogliatoio).

Da questa stagione la fascia da capitano sarà sul braccio di Aristeguieta De Luca. “E’ un onore per me essere il capitano di questa squadra, spero di poter essere all’altezza. Dobbiamo dare il massimo per ringraziare il supporto dei tifosi e della società. Spero che quest’anno riusciamo a vincere un titolo”.

Da questa stagione la maglia del Caracas é stata realizzata dal marchio RS della ditta italo-venezuelana Volpe. “Questo matrimonio é frutto di molti anni di lavoro, sempre avevamo voluto vestiré i rojos e finalmente ci siamo riusciti. Questa unione servirá per internazionalizzare i due marchi” ha dichiarato Salvatore Volpe.

L’evento é servito anche per mostrare ai media i lavori svolti nella sede del Cocodrilos Sport Park dove sono stati ristrutturati le stanze dove potranno dormiré i giocatori durante i ritiri.

Il Caracas inizierà il suo percorso nel Torneo Clausura domenica quando andrà a far visita al Trujillanos.