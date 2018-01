CARACAS – Buona la prima per i campioni in carica, il Monagas ha battuto in maniera categorica (4-0) la matricola Estudiantes de Caracas. Anche i vicecampioni hanno portato a casa i tre punti dopo aver superato l’Atlético Venezuela. Mentre il Caracas il 2018 inizia con un pari esterno: 1-1 in casa del Trujillanos.

Il match che ha alzato il sipario della stagione 2018 della Primera División é stato quello tra Deportivo Lara ed Atlético Venezuela finito con il punteggio di 3-2. I padroni di casa riescono a portarsi sul 3-0 grazie alle reti di Jesús Bueno (43’), Jesús González (50’) ed Ely Valderrey (54’). Poi si sveglia l’Atlétco ma i gol di Elías Borrego (77’) ed Héctor Pérez (90+3’) non bastano per acciuffare il pari. Il ‘tico’ Pérez ha interrotto un digiuno che durava da otto mesi, l’ultima rete risale al 21 maggio 2017 contro l’Estudiantes de Mérida, durante il Torneo Apertura.

Sul campo del Metropolitano di Cabudare la nostra collettività é stata rappresentata da Giacomo Di Giorgi e Riccardo Andreutti entrambi titolari ed hanno disputato l’intera gara.

Al Mineros é bastata una rete di Yaimil Medina al 72esimo per espugnare il campo del Deportivo Anzoátegui. I neroazzurri non vincevano sul campo del José Antonio Anzoátegui dalla stagione 2014, allora s’imposero per 2-3.

Il Monagas ha dimostrato che anche in questo 2018 saranno la squadra da battere. Nella gara disputata a Maturín hanno lasciato il segno: l’argentino Juan Vogliotti (18’), Joaquín Lencinas (39’), Carlos Suárez (45+2’) ed il giovane della primavera Yohanner García (47’).

Vittoria esterna per lo Zamora. I bianconeri hanno battuto per 1-2 il Deportivo La Guaira a Puerto La Cruz (arancioni costretti ad emigrare a causa dei lavori di manutenzione dello stadio Olímpico). Diego Gurri porta in vantaggio i ‘padroni di casa’ al 44, poi sale in cattedra l’ex Danny Pérez con una doppietta (59’ e 64’) per regalare la vittoria ai suoi.

Nel José Antonio Anzoátegui l’italo-venezuelano Vicente Suanno é rimasto in campo per 64 minuti al suo posto é entrato Lugo. Mentre Sandro Notaroberto é rimasto in panchina, l’altro calciatore di origine italica, Francisco La Mantia é impegnato in uno stage con la nazionale.

A Valera, il Caracas non va oltre l’1-1 con il Trujillanos. Padroni di casa in vantaggio grazie all’autogol di Gilber Guerra (5’), il pari dei rojos del Ávila porta la firma di Edwuin Pernia (15’).

Il big match della prima giornata del Torneo Apertura si disputerà stasera a San Cristóbal. Il Deportivo Táchira ospiterà nel ‘templo sagrado’ lo Zulia. L’incontro é stato posticipato per consentire alla squadra allenata da Francesco Stifano di smaltire al meglio le fatiche della gara di Coppa Libertadores con il Deportivo Macará. Mentre il match Carabobo-Estudiantes de Mérida é stato rinviato ad una data ancora da definire.

Hanno completato il quadro della prima giornata: Metropolitanos-Acádemia Puerto Cabello 0-0 e Portuguesa-Aragua 1-0.

(Fioravante De Simone)