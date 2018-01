(ANSA) – ROMA, 29 GEN – “E’ normale che gli esclusi esprimano la loro amarezza, chi con più stile, chi con meno. Ma non è questo certo il problema per l’Italia, il problema non sono le risse interne a tutti i partiti, non solo il Pd”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Radio 101. “Un po’ di ricambio non fa male. Suggerirei a tutti i dirigenti del Pd, basta polemiche, ora iniziamo a lavorare”, aggiunge.