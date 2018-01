(ANSA) – BOLZANO, 29 GEN – “Sono convinta che il Pd alle politiche supererà il 25%” e che “vinceremo il vento populista che sta soffiando nel paese”. Lo ha detto Maria Elena Boschi a Bolzano per l’avvio della sua campagna elettorale. “Abrogare le unioni civili – ha aggiunto – sarebbe uno sbaglio, un passo indietro. Si tratta di un valore che non può essere messo in discussione per scopi elettorali”. “Nessuna paura oppure timore di candidarmi ad Arezzo”, ha sottolineato la sottosegretaria. La sua candidatura a Bolzano, ha detto “è stata una scelta del partito, anche per sottolineare il legame con un territorio così importante sullo scacchiere europeo”. Per quanto riguarda invece Arezzo – ha aggiunto – “Donati è stato più presente sul territorio, di chi ha impegni istituzionali, ed è perciò giusto che porti avanti il lavoro iniziato”. Boschi ha annunciato che in campagna elettorale interverrà anche in Sicilia, dove è candidata sul proporzionale e dove – ha ricordato – l’ultimo anno è stata presente per il G7.