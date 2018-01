CARACAS- El presidente de Argentina, Mauricio Macri, expresó que no acepta el adelanto de las elecciones presidenciales en Venezuela anunciado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC).

Macri sostuvo que el primer mandatario, Nicolás Maduro, ha transformado al país en una “dictadura”.

La ANC de totalidad oficialista anunció que las elecciones presidenciales deberán ser realizadas antes del 30 de abril. El único órgano con potestad de anunciar dicha fecha es el Consejo Nacional Electoral (CNE).

La nación argentina no reconocerá los resultados de estas elecciones, de las que fue excluida la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) por orden judicial.

Tal noticia dejó en el aire a la coalición opositora que busca realizar elecciones primarias para definir al candidato unitario que se medirá ante el presidente Maduro.

“Maduro ha tomado el pelo a toda la región y al mundo entero, ha generado optimismo con mediaciones de líderes de todas partes del mundo, pero lo único que ha hecho es seguir avasallando los derechos humanos”, sentenció Macri.

El presidente argentino descartó la posibilidad de ser mediador en la crisis del país.

“He expresado, tal vez el primero, con contundencia, cuál es mi opinión de lo que está haciendo Maduro, por lo cual no soy la persona indicada. A esta altura creo que a él (Maduro) no le interesa nada de lo que se le plantee. Él tiene claro que quiere tener un dominio sobre Venezuela por muchos años y aquel que no le guste lo que hace, lo que tiene que hacer es irse de Venezuela”, afirmó.

Consideró fundamental, al igual que la MUD, la exigencia de unas elecciones libres y transparentes.

El presidente Maduro busca repetir el mandato a pesar de la crisis política, económica y social que ha conllevado su primer periodo presidencial.

El Fondo Monetario Internacional prevé 15% de caída del Producto Interno Bruto (PIB) y 13.000% de hiperinflación.

¿Sanciones de la UE son efectivas?

El presidente Macron, por su parte, consideró que las sanciones impuestas por la UE a altos funcionarios del gobierno son más “limitadas” que las que puedan imponer otras regiones. Por tal motivo, estimó que la presión al Estado venezolano será más eficaz si el castigo es proporcionado por países con “mayores vínculos económicos”.

-Debemos ser lúcidos, hemos emprendido sanciones individuales contra dirigentes venezolanos que han tenido un impacto limitado. Deseo que podamos ir más allá, teniendo en cuenta las decisiones recientes y la deriva autoritaria- indicó.

Es importante destacar que los 7 sancionados por la UE son: Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia; Gustavo González, director del servicio de inteligencia; Antonio Benavides, ex comandante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB); Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv); Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE); Maikel Moreno, titular del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y Tarek William Saab, fiscal general de la República.

El Gobierno respondió a las declaraciones hechas por el mandatario francés y las calificó de “hostiles”.

“Macron descalifica al gobierno democrático de Venezuela y solicita incrementar las sanciones de la Unión Europea. Lo que constituye un acto hostil e inamistoso del líder de una nación con la que Venezuela ha cultivado lazos históricos y fraternales”, señaló un comunicado de la cancillería venezolana.

Adrián Soares