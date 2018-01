ROMA. – La Corea del Nord ha cancellato all’improvviso un evento da tenere con il Sud al resort del monte Kumgang, nel suo territorio, programmato per il 4 febbraio nell’ambito delle iniziative congiunte definite per la partecipazione alle Olimpiadi invernali di PyeongChaang. Lo riferisce l’agenzia Yonhap. Seul ha parlato di “decisione improvvisa”.

Il governo di Seul ha espresso disappunto per la cancellazione unilaterale dell’evento su cui c’era stato accordo e che Pyongyang aveva detto di voler ospitare. La novità è stata comunicata con un telegramma inviato attraverso i canali diretti riaperti da poche settimane, ha riferito il ministero dell’Unificazione.

Non sono chiare le ragioni, anche se lo Stato eremita aveva espresso disappunto per i report dei media sull’evento, tra cui quello sulla richiesta al Sud di 10.000 litri di diesel circa per il generatore elettrico stabile, che avrebbe potuto configurare una violazione delle sanzioni votate a dicembre dal Consiglio di Sicurezza dell’Onu.

Al monte Kumgang ci sarebbe stato un evento culturale, parte del programma definito dalle parti per consentire la presenza in extremis di Pyongyang ai Giochi di PyeongChang, che prevede anche una performance artistica al Sud di un gruppo di 140 persone e una dimostrazione di taekwondo, arte marziale coreana.