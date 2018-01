CARACAS – María Corina Machado, coordinadora de Vente Venezuela, expresó que la “presión organizada de rebeldía y desobediencia cívica”, junto con una conducción política, es el camino para lograr un cambio de gobierno.

Machado considera que los ciudadanos deben plantearse una lucha inteligente. A su juicio, no existe República lo que dificulta en estos momentos la salida del Gobierno actual.

En el programa de la periodista Shirley Varnagy, en Circuito Onda, la dirigente explicó que en las próximas elecciones el voto no elige, por lo que cataloga estos comicios como una “farsa”.

“Debemos seguir el mandato del 16 de julio (…) No hay otra opción que la lucha organizada, la lucha inteligente. En el momento de las protestas la conducción política falló y decidió de manera equivocada”, resaltó.

Además, agregó que los venezolanos deben tener cuidado con las próximas elecciones presidenciales y los invitó a unirse para luchar por la construcción de su futuro.

“Los hechos han demostrado que había un proyecto de control total del país, uno es quebrándonos económica, física y socialmente, por eso vemos el éxodo que nos parte el alma (…) A pesar de que el régimen se sienta apoyado la realidad es todo lo contrario y es cuando debemos mostrar más cohesión”, manifestó.

¿La oposición que Venezuela necesita?

María Corina Machado desde hace un tiempo se ha desligado de las acciones de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD). A través de su partido Vente Venezuela ha fijado una posición alternativa considerada por muchos como dura o radical.

Desde el punto de vista de la dirigente, los políticos deben transmitir lo que sienten, aunque en ocasiones sean duras las críticas.

“Creo que un político tiene que transmitir lo que siente, si no no hay credibilidad, aunque haya que decir cosas duras. Yo confío plenamente en nosotros y de allí nace mi fuerza”, expresó.

De igual manera, aseguró que seguirá en la lucha por el país. “Quiero servir, ser útil, ayudar”.

Por otra parte, hizo un llamado a sus compañeros opositores a unirse para que los venezolanos puedan elegir un candidato en el cual confiar. “Creo que es momento de acercarnos y avanzar juntos. La gente quiere votar, pero que su voto elija”, aseveró.

Asimismo, agregó: “Venezuela necesita una oposición que no legitima y mucho menos algo ilegitimable, como la fraudulenta constituyente”.

“Esto no es una elección, lo ha dicho el mundo entero. Por tanto, si no es una elección, no caigamos en ese debate. Tenemos apoyo del mundo para obligar al régimen a aceptar una salida”, sentenció.

Karen Valero