Madrid.-Rajoy riafferma la sua posizione riguardo la crisi in Venezuela e insiste che è pronto ad aiutare il popolo venezuelano. Durante una intervista alla tv spagnola, il Capo del governo ha dichiarato che il paese caraibico sta vivendo un “problema di democrazia”, quindi non va lasciato solo.

Mariano Rajoy non è disposto a rimanere zitto davanti tale situazione ed è deciso a “battagliare per la difesadi un popolo, il venezuelano, che è molto vicino a quello spagnolo.

Secondo Rajoy, NicolásMaduro non segue le regole della democrazia e per questo il suo governo è stato sanzionato dalla Unione Europea. Lo spagnolo crede che il presidente venezuelano stia portando la gente ad una situazione disperata, visto le penurie nelle quali il venezuelano medio vive e che si aggravano giorno per giorno.

“Per il Venezuela, difenderò ciò in cui credo anche per il popolo spagnolo: la democrazia, la libertà, i diritti umani e il progresso economico e sociale” ha ribadito Rajoy.

“Il Venezuela sta attraversando una inflazione che supera il 1000% e il PIL si è contratto in modo drammatico. Questa situazione sta portando i cittadini venezuelani a precludere l’accesso a cibo e medicine.” “Quello che succede là è inaccettabile e non sono disposto a stare zitto” ha sottolineato il mandatario.

Dopo l’impasse diplomatico tra i due paesi, le dichiarazioni di Rajoy non aiutano a calmare le acque. Ma sta tutto nell’interesse della Spagna che la crisi venezuelana trovi una via di uscita. È un dato di fatto che ormai i venezuelani all’estero superino i due milioni. E la nazione europea detiene il numero più grande di esiliati e cittadini venezuelani, accolti proprio perché hanno dovuto lasciare o scappare dal paese sommerso nella crisi umanitaria.