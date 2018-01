(ANSA) – ROMA, 30 GEN – ”Quando uno arriva ad un livello che non può peggiorare al punto zero, quando si deve ripartire paradossalmente se le cose le fai bene si possono riscoprire entusiasmi accantonati”. In una intervista al Tg1 il presidente del Coni, Giovanni Malagò, prefigura il prossimo futuro della Figc dopo le elezioni flop per la nomina del presidente. ”Ci vuole gente – aggiunge Malagò parlando delle persone da affiancare al commissario – che abbia caratteristiche che diano un valore aggiunto e quella credibilità di cui abbiamo bisogno”. Poi il presidente del Coni risponde così ad una domanda sull’identikit del nuovo Ct della Nazionale: ”forse in Italia in questo momento non abbiamo eccezionali giocatori o meglio ne abbiamo meno rispetto alle generazioni precedenti, ma per quanto riguarda gli allenatori abbiamo l’imbarazzo della scelta, uno meglio dell’altro”.