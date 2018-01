(ANSA) – ROMA, 31 GEN – Si chiude con un bilancio positivo il primo appuntamento della stagione MotoGP 2018 per l’Aprilia Racing Team Gresini. La nuova RS-GP, scesa in pista per la prima volta a Sepang, ha soddisfatto entrambi i piloti che sono riusciti a portare a termine l’intero programma di prove senza alcun inconveniente e aumentando giro dopo giro il feeling con la V4 italiana. Ovviamente è tutto da scoprire il margine di miglioramento, ma le impressioni raccolte a fine test raccontano di uno sviluppo allineato alle informazioni raccolte durante la scorsa stagione. Per Aleix Espargaro si è trattato di un ritorno in Malesia a un anno di distanza, avendo dovuto saltare la gara dello scorso ottobre per l’infortunio alla mano rimediato in Australia. “Possiamo dire di aver iniziato il 2018 con il piede giusto. Mi piace la nuova moto, i ragazzi di Aprilia hanno fatto un grande lavoro migliorando soprattutto la parte ciclistica seguendo le mie indicazioni.