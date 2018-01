(ANSA) – MILANO, 31 GEN – Il difensore dell’Inter Zinho Vanheusden è stato ceduto in prestito fino a fine stagione con opzione di rinnovare l’accordo anche per il 2018/2019. Vanheusden, classe 1999, ha da poco firmato il prolungamento di contratto con il club nerazzurro fino al 2022. In Belgio cercherà di recuperare la migliore condizione fisica dopo l’operazione al ginocchio per una lesione al crociato rimediata lo scorso settembre.