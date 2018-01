Caracas.-Quasi tutto pronto per il lancio della prima criptovaluta sostenuta da un governo. Il presidente ha annunciato che entreranno nel mercato virtuale 100 milioni di Petro il prossimo 20 di febbraio. In Consiglio di Ministri, il mandatario si è mostrato confidente dell’esito dell’iniziativa.

Maduro ha spiegato che il processo si attiverà a diversi livelli simultaneamente e ha chiesto agli incaricati del Blockchain di pubblicare il“white paper” cioè, la piattaforma che contiene i dettagli del funzionamento della criptomoneta nazionale.

Maduro è stato chiaro:non vuole né ritardi, né falle.

“È arrivato il momento del Petro: deve essere pronto a breve.”

“Bisogna creare un gran movimento per la nostra criptomoneta” e ha aggiunto:

“Casse di risparmio, università ed altri settori devono minare digitalmente.”

Sarà ilsovrintendente Carlos Vargas l’incaricato per fornire informazione al pubblico sulle bontà di questa iniziativa digitale.

Il Petro, è la prima criptomoneta digitale sostenuta da uno Stato. Se ne sta parlando dai primi di dicembre 2017 quando il governo ha iniziato a sostenere l’ipotesi di creare una criptovaluta per far fronte alla crisi economica e avere un’alternativa di finanziamento.

Maduro sostiene che la garanzia del Petro è il petrolio, specialmente le riserve di grezzo del Campo Numero 1 del Blocco di Ayacucho.

Quindi, tra pochi giorni si soddisferanno le aspettative dell’esito di questa nuova iniziativa del governo che intravede nel Petro un aiuto in termini economici. Intanto, però, il presidente elargisce sussidi in forma di buoni per il popolo meno abbiente perché riesca a superare le difficoltà sempre più pressanti.

A suon di buoni

Il presidente ha annunciato che i possessori del “Carnet della Patria” riceveranno un buono per 700.000 Bs (40% di aumento rispetto ai precedenti) per far fronte all’inflazione, e alle feste di Carnevale che si avvicinano. Il bonifico sarà fatto il 5 febbraio.

Inoltre, ha approvato il buono di “Reyes” (Re Magi) di 500.000 Bs che sarà consegnato a un milione di persone per arrivare ai 9 milioni di venezuelani che già usufruiscono del beneficio.

D’altra parte ha aggiunto che 55.404 disabili hanno ricevuto il buono Jose Gregorio Hernández con una mensilità di 700.000 Bs, dal 30 dicembre 2017. Questo aiuto sarà dato pure ai 619.796 disabili tesserati con il “Carnet della Patria.”