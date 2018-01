(ANSA) – MILANO, 31 GEN – Elongazione agli adduttori della coscia destra per il capitano dell’Inter Mauro Icardi che è quindi fortemente in dubbio per la partita contro il Crotone di sabato sera. E’ questo l’esito degli esami medici sostenuti dall’attaccante dopo l’infortunio rimediato oggi in allenamento. Le condizioni del giocatore nerazzurro saranno valutate nei prossimi giorni, fa sapere l’Inter.