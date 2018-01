CARACAS – El diputado Américo De Grazia, militante del partido La Causa R, lanzó duras críticas al denominado G4 de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) conformado por los partidos Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD), Un Nuevo Tiempo (UNT) y Voluntad Popular (VP). Las declaraciones del diputado fueron durante su intervención durante la sesión en la Asamblea Nacional (AN).

De Grazia denunció la forma en que se escogen las presidencias de las comisiones permanentes dentro del parlamento. Afirmó que estos partidos mayoritarios buscan pasar la “aplanadora” a los partidos más pequeños y por eso “hundieron a la MUD y a la Asamblea Nacional”. Aseguró que organizaciones como la suya solo son tomadas en cuenta “para levantarle la mayoría al G4 pero no para presidir comisiones”.

No es la primera vez que Américo De Grazia realiza críticas al accionar de la dirigencia opositora. En días pasados afirmó que en la oposición no existe una estrategia para desplazar a Nicolás Maduro del poder, que prevalece el “como vaya viniendo vamos viendo”. Además ha criticado que en la oposición hay distintas formas de caracterizar al Gobierno: “Si no estamos de acuerdo en que estamos peleando contra una narcodictadura (…) nuestra visión de cómo enfrentarlo es distinta”.

Factura a Richard Blanco

Otro hecho resaltante es la salida de Richard Blanco de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario que presidió desde el inicio de gestión de la actual AN. “Hasta hoy he sido presidente de la Comisión de Cultos y Régimen Penitenciario por decisión de la junta directiva de la AN. Sigo en una comisión que me enorgullece, la que me dieron los ciudadanos el seis de diciembre y ratificaron el 16 de julio. Ahí sigo luchando”, publicó el diputado de Alianza Bravo Pueblo (ABP)

Richard Blanco lidera la fracción 16 de julio desde el 14 de noviembre del año 2017. Esta fracción se conformó a raíz de una serie de discrepancias con el liderazgo de la MUD, especialmente el inicio de las negociaciones con el Gobierno nacional. Está conformada por 13 diputados de distintas organizaciones como ABP, Vente Venezuela (VV), entre otras.

Samuel Mora