ROMA. – Sono un sostegno economico della famiglia (per il 72,7%) e danno supporto ai figli mettendo a disposizione il loro tempo per aiutarli a gestire i bambini e negli impegni quotidiani (78,6%). I nonni sono sempre più un aiuto e un punto di riferimento per gli italiani. A confermarlo è il Rapporto 2018 dell’Eurispes.

Il centro di ricerche evidenzia anche come di contro l’invecchiamento della popolazione un nucleo familiare su tre si trova a dover gestire un parente anziano non del tutto autosufficiente, che viene curato in famiglia in circa il 50% dei casi.

Gli italiani continuano a vedere nella raccomandazione un’opportunità per affermarsi: quattro persone su dieci trovano accettabile far raccomandare i propri figli da un amico/conoscente per trovare un lavoro; il 23% si rivolgerebbe ad un politico o una persona influente e il 20,2% arriverebbe anche uno scambio di favori (20,2%). La laurea rimane tra le prime aspirazioni dei genitori, il 60,4% vorrebbero vedere i propri figli laureati. E due genitori su dieci (23,2%) si aspettano che i figli diano apporto economico al nucleo familiare.