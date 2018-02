(ANSA) – ROMA, 1 FEB – Una bomba incendiaria è stata lanciata oggi contro la villa di Aun Sang Suu Kyi a Yangon. Lo riferisce oggi un portavoce del governo, citato dalla Cnn. Il portavoce Zaw Htay non ha fornito altri dettagli, e in particolare non ha confermato se il premio Nobel e dirigente politica del Paese era in casa al momento dell’attacco.