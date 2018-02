(ANSA) – ROMA, 01 FEB – Golf, in Arizona è subito show. Il Waste Management Phoenix Open deve ancora iniziare, ma la tradizionale Pro-Am che ha fatto da prologo al torneo che fa parte del PGA Tour ha già regalato spettacolo. Sul green una folla record di 83.034 spettatori e la presenza in campo di molte star dello sport americano. Dal nuotatore più forte di sempre, Michael Phelps, al quarterback dei Green Bay Packers, Aaron Rodgers. Passando per il cornerback Patrick Peterson. Fino ad arrivare a Bruce Arians, storico allenatore di football che ha allenato, tra le altre, gli Arizona Cardinals della National Football League. Tantissime celebrità hanno entusiasmato la folla del Tournament Players Club (TPC) di Scottsdale (Arizona), letteralmente impazzita. Tutto pronto per l’inizio della rassegna, con il giapponese Hideki Matsuyama alla ricerca della terza vittoria consecutiva e Francesco Molinari, unico azzurro in gara, pronto a tenere in alto il nome dell’Italia.