(ANSA) – LOS ANGELES (USA), 1 FEB – E’ morto ieri a 38 anni Rasual Butler, ex cestista della Nba. Butler è deceduto insieme alla moglie Leah LaBelle Vladowski, 31 anni, in un incidente stradale a Los Angeles. La loro Range Rover si è schiantata dopo aver saltato un cordolo ad alta velocità. Nei suoi 13 anni di carriera Butler ha giocato tra gli altri per Miami Heat, Los Angeles Clippers, Chicago Bulls e San Antonio Spurs.