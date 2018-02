MORIOKA. -Saranno Fabio Fognini e Taro Daniel ad aprire nella notte italiana la sfida tra Giappone e Italia, valida per il primo turno del World Group 2018 della Coppa Davis di tennis che si disputerà a Morioka. Questo l’esito del sorteggio che si è tenuto oggi. A seguire Andreas Seppi affronterà Yuichi Sugita. Sabato il doppio con la coppia nipponica Mclachan-Uchiyama opposta a Simone Bolelli e Paolo Lorenzi.

Domenica si inizia con la sfida tra i numeri uno delle due squadre Sugita e Fognini: in chiusura il match tra i numeri 2, Daniel e Seppi. Per gli azzurri il capitano Corrado Barazzutti, oltre al quartetto formato da Fognini, Lorenzi, Seppi e Bolelli (solitamente schierato in doppio), ha chiamato come quinto uomo anche Thomas Fabbiano.

I padroni di casa devono rinunciare a Kei Nishikori, rientrato nel circuito solo la settimana scorsa dopo un lungo stop per infortunio ad un polso che lo ha costretto a saltare gli Open d’Australia.