(ANSA) – ROMA, 1 FEB – “E’ vero che c’erano delle trattative in corso, è tutto quello che posso dire su questo argomento. Ci sono state tante speculazioni, falsità e anche un po’ di affermazioni ridicole. Sono davvero lusingato dell’interesse del Chelsea, è un club che apprezzo e rispetto molto. Tuttavia, nelle ultime settimane sono state raccontate tante storie sulla mia possibile partenza da Roma e, invece, io sono ancora qui”. Così Edin Dzeko, in un’intervista pubblicata dal portale bosniaco Kliks, dopo la chiusura del calciomercato invernale, durante il quale ha rischiato di cambiare maglia. “Alla fine sono felice di rimanere a Roma – aggiunge – perché Roma è diventata la mia casa ed è una parte indelebile della mia vita. Fin dal primo giorno a Roma mi hanno accettato e questo non potrò mai dimenticarlo; qui sono nati i miei figli, questa città adesso fa parte della mia vita e lo sarà per sempre”.