(ANSA) – MILANO, 01 FEB – Un canestro di Bertans a 5 secondi dalla sirena ammutolisce il Palau Blaugrana. L’Olimpia in Eurolega si conferma bestia nera del Barcellona (aveva già vinto all’andata), lo batte all’ultimo respiro (83-81) e lo raggiunge – superandolo per gli scontri diretti – in classifica (7-14). Orgoglio e determinazione prima di tecnica e strategia. La rimonta da una situazione complessa (54-44 al 22′) arriva con i lampi di Goudelock (20 punti) e l’energia di Pascolo (12 e 8 rimbalzi) ma è l’impatto dei due centri a fare la differenza nel momento decisivo: due stoppate e due schiacciate nel quarto periodo firmate Tarczewski, una schiacciata e soprattutto il blocco granitico che libera Bertans per il tiro della vittoria marchiate da Gudaitis (16 punti, 7/7 da due e 9 rimbalzi) e Milano può sorridere. Ma per alzare le braccia al cielo servono gli errori sotto canestro di Claver e Moerman. Una vittoria che non muta la situazione ampiamente compromessa in Eurolega ma che dona un po’ di fiducia alla squadra di Pianigiani.