ROMA. – L’endorsement di Romano Prodi “è correttamente al centrosinistra. Credo che sia una cosa che naturalmente fa piacere anche perché con questo sistema elettorale quelli che votano la sinistra radicale fanno un favore a Salvini. Ogni voto al partito di D’Alema fa è dato a Salvini e Beppe Grillo, fa il loro gioco”. Lo dice il segretario del Pd Matteo Renzi a Porta a Porta.

Farebbe un governo col M5s o con Fi? “E’ un dibattito inutile – risponde Renzi. Continuare a inseguire ciò che dice Di Maio corre il rischio di farti venire il mal di testa: un giorno è per l’euro, un altro no… E’ una discussione lunare. Ma noi con gli estremisti non andremo mai. E il programma di chi vuole uscire dall’Euro e cancellare il lavoro in nome dell’assistenzialismo, non può essere la nostra idea”.