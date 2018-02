El Petro funcionará para pagar impuestos y servicios

El sitio web recién estrenado del sistema de criptomonedas, publicó un texto en el que dio a conocer algunas de las funciones con las que contará El Petro. Esta criptomoneda creada por el Gobierno venezolano podrá ser utilizada para el pago de impuestos, tasas, contribuciones y servicios públicos nacionales. La referencia para la fijación de su precio será el precio del barril de petróleo de la cesta venezolana con un descuento de un mínimo de 10%.

Canciller Arreaza realizará gira por el continente

El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó a través de su cuenta en la red social Twitter que realizará una gira por el continente americano por instrucción del presidente Nicolás Maduro. “Emprendemos una gira por países hermanos de nuestra América Latina y caribeña, fortaleciendo la unión solidaria y soberana”. La gira se realiza tras la decisión de la ONU de llevar el caso del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia.

Reportaje en Venezuela gana premio Rey de España

“En La Guajira venezolana los niños abandonan la escuela para vender gasolina”, es el título del reportaje ganador del premio Rey de España en la categoría prensa. El texto fue realizado por la periodista española residente en Venezuela, Alicia Hernández Sánchez, para el medio estadounidense The New York Times, publicado el nueve de febrero del 2017.

Venezolanos piden disculpas tras polémica en Perú

Un grupo de jóvenes venezolanos salió a las calles de Perú, específicamente en la ciudad de Huancayo, a repartir rosas a las mujeres como disculpa por un audio difundido a través de Whatsapp. El audio que corrió a través de las redes sociales contenía la voz de un venezolano que realizaba comentarios sobre la mujer huancaína que fueron tildados de racistas.

17 partidos cuentan con validación en el CNE

La rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE), Tania D´Amelio, dio a conocer las organizaciones políticas que podrán postular candidatos para las elecciones presidenciales. Estas son un total de 17 entre las cuales ya se confirma la tarjeta de Acción Democrática (AD) que validó el pasado fin de semana. El partido Primero Justicia (PJ) deberá acudir a un proceso de reparo.

BBVA no quiere abandonar Venezuela

El presidente del banco BBVA, Francisco González, aseguró que a pesar de que la situación económica del país es una “tragedia” no desean abandonar Venezuela. Aseguró que la situación actual no es sostenible por lo que considera que “algo va a pasar”. Desde su punto de vista “Venezuela no es Cuba” y confía en que podrán realizarse elecciones libres.

Jorge Roig: Gobierno quiere elecciones el 8 de abril

Jorge Roig, miembro del grupo de la sociedad civil que acompaña a la oposición en el proceso de negociaciones con el Gobierno, afirmó que la fecha que el Gobierno quiere para las elecciones presidenciales es el ocho de abril. En el programa de Shirley Varnagy por el circuito Onda afirmó que en esa fecha no hay ninguna posibilidad de que las elecciones cuenten con las garantías necesarias.