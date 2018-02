CARACAS – El presidente Nicolás Maduro, designó a Freddy Bernal como “protector del estado Táchira”. La medida fue anunciada por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol.

Reverol informó que el presidente Maduro aprobó más de 2 mil 600 millones de bolívares para atender 87 proyectos de prevención con destino a las alcaldías del estado Táchira.

-Hemos venido cumpliendo instrucciones para la instalación en el estado Táchira de un estado mayor cívico militar. Me acompaña Freddy Bernal quien fue encargado por el presidente Nicolás Maduro para la dirección política y de la gestión de gobierno de este estado- expresó.

También anunció el despliegue de un “plan nacional de seguridad rural”. Este comenzará con un censo agrícola y pecuario con el objetivo de “garantizar la seguridad” a los agricultores del país.

Por su parte, Freddy Bernal, también Secretario General de los Comités de Abastecimiento y Producción (CLAP), informó a través de su cuenta en Twitter que:

“Nos encontramos inspeccionando el próximo Centro Nacional Fronterizo, donde comenzaremos a trabajar de la mano de la Policía Migratoria y las Fuerzas de Acciones Especiales en el estado Táchira. Estamos aquí un equipo multidisciplinario, cívico-militar para enfrentar una problemática compleja en el estado Táchira, una conspiración, y en conjunto haremos lo que se tenga que hacer con el peso de la constitución”

¿En dónde quedó Laidy Gómez?

El periodista de Sucesos, Román Camacho, expresó su opinión sobre este hecho e indicó que:

“Tanto “humillarse” @laidygomezf y le nombran un protector en el estado Táchira. Quedó como gobernadora de adorno. Sigan creyendo que comunistas creen en reglas de juego”

Es importante recordar que luego de haberse realizado las elecciones regionales el pasado 15 de octubre, 4 de 5 opositores abanderados se juramentaron ante la ANC de totalidad oficialista.

Quienes se subordinaron ante este poder fueron: Laidy Gómez, en Táchira; Antonio Barreto Sira, en Anzoátegui; Alfredo Díaz, en Nueva Esparta y Ramón Guevara, en Mérida. Todos pertenecientes al partido Acción Democrática (AD).

El único que no cedió su puesto fue el diputado a la Asamblea Nacional (AN), Juan Pablo Guanipa, quien ganó en el estado Zulia. Sin embargo, dos meses después, durante las elecciones municipales del 10 de diciembre, fue designado de forma “arbitraria” el oficialista Omar Prieto como nuevo dirigente en dicha entidad.

Laidy Gómez respondió a través de su cuenta en Twitter ante la designación realizada por el primer mandatario, por lo que expresó:

“No me voy a cortar las venas, ni voy a chillar por “Protectores” en el Táchira, yo sigo TRABAJANDO por mi estado, ese cuentico de abandonar Gobernaciones conmigo NO VA. A mí la autoridad me la dio EL PUEBLO y fue con VOTOS”