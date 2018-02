ROMA. – Aprono i villaggi olimpici dei Giochi di PyeongChang con una novità. Per la prima volta gli insediamenti destinati agli atleti hanno un “Safeguarding Office” per denunciare eventuali abusi e molestie. Per l’Italia è stata la portabandiera Arianna Fontana a guidare la delegazione azzurra all’interno della venue di Gangneung: insieme a lei la squadra di short track e quella di pattinaggio di velocità.