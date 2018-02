CARACAS – Con lo slogan: “vamos por el sueño” é stata presentata la rosa dell’Atlético Venezuela che in questa stagione ha un sogno nel cassetto: “qualificarsi per una competizione internazionale e disputare un campionato tra le prime della classe ”.

“Vogliamo essere protagonisti e qualificarci per una coppa internazionale” ha dichiarato in conferenza stampa l’italo-venezuelana Veronica Martino, presidentessa del club capitolino.

In questo 2018 l’Atlético Venezuela vuole ripetere la performance della stagione 2016 durante la quale ha raggiunto le semifinali dell’octagonal e per cui si sono qualificati per la Coppa Sudamericana 2017. Nella manifestazione continentale hanno sfidato i cileni del Palestino vittoria esterna per 0-1 e ko interno con lo stesso punteggio. Poi i capitolini sono stati eliminati nella lotteria dei rigori. Ma dopo aver assaporato il palcoscenico internazionale la squadra azzurra vuole disputare queste importantissime gare.

Nella sessione di calciomercato hanno salutato l’Atlético: Johan Moreno, Jonathan España (approdati al Deportivo Táchira) e Jairo Otero (acquistato dall’Al Riffa SC formazione della Liga Premier de Bahrain). Mentre uno dei rinforzi clou é César ‘peluche’ González che ha una vasta esperienza nella Primera División venezuelana in passato ha difeso le maglie di Caracas, Zamora, Aragua, Carabobo, Metropolitanos e Deportivo Lara.

Oltre a González sono arrivati: Rubén Ramírez (dal Deportivo Anzoátegui), Jackson Muñoz (Deportivo Anzoátegui), Yeferson Paz (Deportivo JBL Zulia), Jorge Luna (Portuguesa), Cristian Alessandrini (Argentino dal Nacional Potosí, Bolivia), Michel Acosta (Liverpool, Uruguay) e Gonzalo Malán (Juventud, Uruguay).

“Non sarà un campionato facile, tutte le squadre si sono rinforzate bene” ha dichiarato il mister spagnolo Álex Pallarés. Ma anche gli azzurri si sono rinforzati bene per disputare un’ottimo campionato e chiudere tra le migliori otto.

Nella squadra capitolina la nostra collettività é rappresentata da Veronica Martino (presidente) e Domenico Visentini.

Alla conferenza stampa che si é svolta nel Fuerte Tiuna, tana dell’Atlético Venezuela, era presente anche la squadra Under 20 che per due anni di fila ha vinto il Torneo Serie Oro Sub-20. Tra pochi giorni la formazione primavera sarà impegnata nella Coppa Libertadores di categoría che si disputerà in Uruguay e dove sfiderà: Talleres (Argentina), Quebr (Bolivia) e Sao Paolo (Brasile). La stella dell’Under 20 dell’Atlético é Yeangel Montero che nella passata stagione ha messo a segno 20 reti ed ha sfornato 9 assist.

Fioravante De Simone