(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Un minivan ha fatto irruzione questa mattina su un marciapiede nel centro di Shanghai, vicino al People’s Park, ferendo 18 persone, soccorse e trasportate in ospedale, secondo i media locali. Lo Xinmin Evening News, uno dei maggiori quotidiani, ha ad esempio riferito che l’episodio è avvenuto intorno alle 9 (le 2 in Italia), con il mezzo che ha travolto i pedoni in attesa di attraversare la strada prima di finire la sua corsa contro un albero. La polizia ha chiuso l’area, mentre sul posto ci sono diversi mezzi dei vigili del fuoco.