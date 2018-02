ROMA – In un mercato globale in sofferenza, Apple nel quarto trimestre è riuscita nell’impresa di scalzare Samsung dalla vetta della classifica dei produttori di smartphone. Tra ottobre e dicembre, complici gli acquisti natalizi, Apple ha messo in commercio 77,3 milioni di smartphone, contro i 74,4 milioni di Samsung. Nell’intero 2017, tuttavia, la coreana ha mantenuto la medaglia d’oro.

Il sorpasso della Mela è certificato dai ricercatori di Strategy Analytics, secondo cui il quarto trimestre si è chiuso con consegne complessive di 400,2 milioni di smartphone, il 9% in meno rispetto all’anno precedente. Si tratta del “calo più marcato della storia”, evidenziano gli analisti, trainato dal -16% registrato in Cina. E’ proprio la Cina, comunque, a chiudere la top 5 delle aziende: Huawei mantiene il terzo posto con 41 mila dispositivi, seguita da Oppo (29,5 milioni) e Xiaomi (27,8 milioni).

Per Apple, che ha chiuso il trimestre con conti record, le vendite di iPhone sono diminuite dell’1% in termini di volumi, ma aumentate del 13% in termini di ricavi. A renderlo possibile, i prezzi elevati dei nuovi melafonini e soprattutto dell’iPhone X. Il prezzo medio di un iPhone venduto nel trimestre è stato di 800 dollari, contro i 700 dell’anno precedente.

Guardando all’interno 2017, tuttavia, Samsung è saldamente al primo posto con 317,5 milioni di smartphone consegnati contro i 215,8 milioni di Apple. Le consegne complessive sono aumentate dell’1% raggiungendo per la prima volta gli 1,5 miliardi di unità.