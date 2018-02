(ANSA) – ROMA, 2 FEB – Definita la data del campionato mondiale per la pace Wbc di pugilato, evento che ha l’imprinting del Vaticano. Si svolgerà a Roma venerdì 23 al Palazzetto dello Sport di Piazza Apollodoro, con inizio della riunione (incasso a fini benefici) fissato per le ore 19. Il cambio di programma è stato comunicato da Roma Capitale alla Fpi a seguito dell’anticipo di una partita del campionato della Lega Due di basket previsto per sabato 24 febbraio. Cambia ancora la data, ma non l’impegno della Federboxe e della Opi 82 che confermano il programma: nel clou Emiliano Marsili sfiderà Victor Betancourt sulla distanza delle dodici riprese, la stessa prevista per i titoli mondiali. Alessandro Goddi affronterà il polacco Kamil Szeremeta per il titolo europeo dei pesi medi, attualmente vacante, sempre sulle dodici riprese. In apertura, cinque incontri sulla distanza delle sei riprese.