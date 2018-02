(ANSA) – WASHINGTON, 2 FEB – Il Pentagono ha delineato e diffuso la nuova strategia dell’amministrazione Usa sulle armi nucleari, e sul suo arsenale in particolare, in cui prevede l’introduzione di nuovi dispositivi e sottolinea un focus su Russia e Cina. Lo scrive il Washington Post. Un passo in direzione contraria rispetto all’era Obama, in cui l’ex presidente sosteneva il contenimento dell’arsenale Usa e del ruolo stesso delle armi nucleari nella politica di Difesa americana.