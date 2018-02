Caracas. – Un candidato indipendente. Questo sembra essere il desiderio di molti venezuelani che vorrebbero votare ma non sono sicuri. Luis Vicente León, il presidente di Datanalisis, ha raccolto opinioni in questa direzione.

Durante un’intervista ad Union Radio, l’analista ha assicurato che il 70% dei venezuelani con diritto al voto, vorrebbe una nuova corrente politica indipendente. Una frazione con la forza di portare i cambi politici ed economici che il Venezuela ha bisogno.

León ha spiegato che la maggior parte dei cittadini non si identifica con nessuna delle forze politiche principali del paese. E perciò desiderano un candidato indipendente per le prossime presidenziali, in calendario prima del 30 aprile.

Non c’è entusiasmo per votare

Purtroppo, stando alle parole di León, gran parte dei venezuelani non sono entusiasti riguardo il voto questa volta; una novità visto che la partecipazione alle presidenziali è, tradizionalmente, sempre stata quotata.

León ha ribadito che una parte della popolazione non è sicura di presentarsi ai seggi elettorali. “Questo non significa che siano oppositori o che siano disposti a votare, solo significa che sono stati “feriti” nel loro desiderio di cambio e non sanno come articolarlo”.

León ha aggiunto che la convocazione non ha seguito i tempi regolamentari e perciò non lascia spazio per la campagna elettorale.

Insomma, sembrerebbe che il desiderio di votare c’è ma la voglia di farlo si scontra contro la diffidenza del sistema elettorale e la spaccatura dell’opposizione. Troppo poco tempo per ricucire le ferite e fare cambiamenti prima del 30 di aprile. Il rischio lo sanno tutti.