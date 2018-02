(ANSA) – WASHINGTON, 3 FEB – Per la prima volta in 30 anni, il corpo dei Marines americani farà trasmettere una pubblicità durante il Super Bowl per rivolgersi ai giovani, esperti di tecnologia, e potenziali reclute che siano alla ricerca di una sfida. Lo spot, di 30 secondi, che sarà trasmesso solo online, mostra i Marines dispiegati su un mezzo anfibio, mentre sganciano bombe da aerei o lanciano a spalla un drone nell’ aria. “Non sono solo le navi, l’armatura o gli aerei. E’ qualcosa di più. E’ la volontà di combattere e la determinazione alla vittoria dentro ognuno dei Marines che risponde alla chiamata della Nazione”, dice la voce che commenta lo spot mentre una telecamera segue i militari che si lanciano dagli elicotteri per una battaglia finta e tutt’intorno si sentono alcune esplosioni. “Lo scopo – ha detto il generale maggiore Paul Kennedy, a capo del Marine Corps Recruiting Command – è quello di reclutare giovani uomini e donne che hanno affrontato e vinto sfide nella loro vita, e che hanno uno spirito combattivo”.