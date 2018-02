(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Nove incontri nella notte Nba dove ha brillato soprattutto la stella di Walker degli Hornets, che ha segnato ben 41 punti nella esaltante sfida vinta dal suo team contro Indiana per 133-126. E ai Pacers non sono bastati i 35 punti di Oladipo in una partita che ha regalato spettacolo. Ancora una vittoria di Boston, stavolta sugli Atlanta Hawks di Marco Belinelli (15 punti). I Celtics hanno prevalso per 119-110 consolidando la loro leadership in classifica. Miglior marcatore dei padroni di casa è stato Terry Rozier, con il suo record personale di 31 punti. Successo anche per Golden State, 119-104 ai danni dei Sacramento Kings. Serata di grazia per Durant (33 punti), seguito da Curry con 26. Ancora una grande serata per DeRozan dei Toronto Raptors, che ha segnato 35 punti nella sfida in cui Toronto ha battuto Portland 130-105. Ennesina tripla doppia per Westbrook (16 punti, 14 assist e 10 rimbalzi) nella partita vinta dai New Orleans Pelicans su Oklahoma per 114-110. (ANSA).