(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Anche quest’anno Abdon Pamich, medaglia d’oro nella marcia alle Olimpiadi di Tokyo del 1964, sarà al via della ‘Corsa del Ricordo, la 10 km in programma domenica a Roma. Insieme con Pamich oltre 1000 atleti sono iscritti alla ormai tradizionale marcia per commemorare gli eccidi delle Foibe e l’esodo delle popolazioni Giuliano-Dalmata. L’olimpionico, fiumano di nascita è una memoria storica di quei terribili anni. “Questa corsa -dice Pamich- ha un valore che va al di là degli aspetti tecnici pure importanti. Permette di sfogliare pagine dolorose che deve rimanere nella memoria di tutti noi e delle nuove generazioni”. Organizzata da Asi, la ‘Corsa del ricordo’ ha conquistato negli anni uno spazio importante nel panorama podistico romano, per il messaggio che lancia e per i contenuti storico-culturali racchiusi nell’evento. (ANSA).