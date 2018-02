(ANSA) – ROMA, 3 FEB – C’è entusiasmo in casa azzurra dopo la vittoria nel doppio contro il Giappone in Coppa Davis, che porta gli azzurri in vantaggio 2-1. Il duo Bolelli-Fognini ha giocato un grandissima partita contro i rivali nipponici, ma la soddisfazione è speciale soprattutto per Bolelli tornato ai suoi massimi valori dopo un lungo periodo di recupero seguito a un brutto infortunio. “Era un punto davvero importante ed è stata una partita difficile” – dice Bolelli. Un suo rovescio spettacolare ha firmato il successo finale italiano: “Il campo è molto campo veloce e c’è poco tempo per pensare, spiega il giocatore emiliano. Abbiamo giocato sempre bene in tutti e quattro i set riuscendo a mantenere alta la concentrazione”. Dopo la vittoria c’è stato spazio anche per una speciale esultanza di Bolelli con un abbraccio al ct Corrado Barazzutti: “Mi è mancato molto giocare per l’Italia. Ci tenevo a tornare in Davis. Devo ancora recuperare del tutto fisicamente ma sono sulla strada giusta”.