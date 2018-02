(ANSA) – BARI, 3 FEB – La Guardia di Finanza ha accertato nel corso di controlli compiuti in Puglia 162 lavoratori impiegati totalmente in nero e altri sette con posizioni irregolari, con la conseguente verbalizzazione ai fini delle sanzioni di 85 datori di lavoro. Le posizioni lavorative ancora in fase di definizione sono 280. Tra le situazioni più rilevanti, quelle di un’impresa manifatturiera del nord Barese che evadeva totalmente il fisco, dove sono stati scoperti 5 lavoratori in nero impegnati nell’attività di confezione di maglieria, e un call center nel quale erano impiegati 54 lavoratori, le cui posizioni risultano sospette e in fase di accertamento. (ANSA).