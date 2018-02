(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Entusiasta Fabio Fognini per essere tornato a giocare in doppio con il compagno con cui ha conquistato un titolo Slam, a Melbourne nel 2015: “Quanto ci siamo mancati!” – ha commentato il tennista ligure dopo la partita vinta contro il Giappone in Coppa Davis. Fognini ha ricordato che “dopo l’infortunio Simone ha dovuto ricominciare dai tornei minori e la classifica diversa non ci ha permesso di giocare insieme. La verità è che in campo ci conosciamo a memoria, e abbiamo dimostrato anche in passato che siamo una delle coppie più forti del mondo”.