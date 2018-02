(ANSA) – ROMA, 3 FEB – Vittoria n. 110 in carriera per Alejandro Valverde. Il ciclista spagnolo si è imposto nella quarta tappa della ‘Vuelta Valenciana’, Orihuela-Alto de las Canteras Cocentaina di 184.5 km, rafforzando il primato in classifica. Secondo di giornata è stato il britannico Adam Yates, staccato di 4”, mentre in graduatoria generale la piazza d’onore è occupata dall’altro spagnolo Luis Leon Sanchez, che ha un distacco di 14” da Valverde, mentre il danese Jakob Fuglsang è terzo a 26”.