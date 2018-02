(ANSA) – BEIRUT, 3 FEB – Il pilota del jet militare russo abbattuto sui cieli del nord-ovest della Siria e lanciatosi con il paracadute, è stato ucciso dai ribelli perché avrebbe provato a resistere. Lo afferma l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus). Il ministero della Difesa russo non ha ancora commentato in modo ufficiale l’abbattimento di un jet Su-25 in Siria ma una fonte del ministero a RBK ha confermato che l’aereo è effettivamente russo.