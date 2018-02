(ANSA) – GENOVA, 3 FEB – Alcuni momenti di tensione si sono avuti durante il corteo antifascista che ha sfilato per le vie di Genova oggi pomeriggio quando alcuni elementi hanno infranto le vetrine di una banca a piazza Tommaseo e di un’agenzia immobiliare in corso Buenos Aires. Per il resto il corteo, al quale hanno partecipato circa 5000 persone, è sfilato pacificamente e sta facendo ritorno a piazza de Ferrari, dalla quale era partito nel pomeriggio.