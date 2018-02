(ANSA) – MILANO, 3 FEB – Mauro Icardi e Wanda Nara tornano a dichiararsi amore eterno su Instagram, pubblicando foto mentre sono a spasso per Milano, dopo alcune voci che parlavano di una certa ‘freddezza social’ fra i due. Proprio ieri Luciano Spalletti aveva chiesto un uso più sobrio dei social network da parte dei giocatori dopo i post dello stesso Icardi che lasciava presagire a un suo possibile addio all’Inter. Il capitano nerazzurro non è stato convocato per la partita contro il Crotone per un infortunio rimediato mercoledì scorso durante una seduta in allenamento.