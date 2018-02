(ANSA) – ROMA, 3 FEB – “Per il mio staff vedere la squadra giocare con questa personalità in uno stadio come questo, senza quasi mai soffrire, è una grandissima soddisfazione”. Walter Zenga ha commentato così l’1-1 che il Crotone ha ottenuto sul campo dell’Inter. Sulla sua ex squadra ha preferito non dare giudizi: “E’ difficile perché ho guardato soprattutto la mia. E’ stato complicato scindere le due cose, io sono nato e cresciuto in questo stadio. Io ho visto un buon Crotone che ha messo in difficoltà l’Inter. Sono convinto che giocando così conquisteremo altri punti. Stiamo avendo continuità nelle prestazioni”. “Stiamo giocando così da un po’. Abbiamo poco possesso palla – ha aggiunto l’allenatore – ma cerchiamo sempre di andare nella metà campo avversaria a mettere pressione. Dobbiamo essere più attenti nella qualità del passaggio, migliorare le combinazioni di gioco. Ai miei ragazzi, prima di entrare in campo, ho detto ‘divertitevi e provate a fare la partita’ “.