(ANSA) – ROMA, 3 FEB – “Un po’ di preoccupazione c’è, perché non si vede una grande reazione. Abbiamo provato anche a toccare diversi tasti e bisogna sempre essere logici e razionali nel fare le cose e nel creare un sistema di lavoro corretto che possa dare fiducia ai ragazzi. Ci vuole sempre il lavoro quotidiano per andare avanti”. Luciano Spalletti, a ‘Serie A Live’ (Premium Sport) non si nasconde le difficoltà dell’Inter, con il Crotone al quinto pareggio di fila. “Siamo in difficoltà, non vinciamo da tanto e non riusciamo più a essere fluidi come lo siamo stati per molto tempo. Stasera non abbiamo subito molto, abbiamo preso gol su un rimpallo e poi davanti siamo stati poco precisi e determinati – ha aggiunto il tecnico – Siamo sotto il nostro livello un po’ in tutte le cose ed in alcuni giocatori che possono fare la differenza. Appena ci va storto qualcosa perdiamo di fiducia e dimostriamo di avere un carattere debole. Dobbiamo mantenere la calma e la lucidità, è un momento difficile”.