(ANSA) – ROMA, 4 FEB – “In questo momento la Serie A è simile alla Bundesliga, ci sono 3-4 buone squadre e una squadra superiore a tutte. Noi siamo bravi a mantenere vivo il campionato, cosa che non sta succedendo in Germania. Il fatto sorprendente è che in alto ci siamo noi e non loro. Abbiamo fatto 60 punti in 23 partite, è una media punti impressionante per noi, la Juve sta viaggiando alla nostra stessa media ma loro ci sono abituati”. Così il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, a Premium nel dopo partita di Benevento: “Non abbiamo pressioni perchè stiamo facendo più di quello che prevedeva la società – aggiunge Sarri – a luglio la sfida scudetto era Juventus-Milan, secondo quello che dicevate voi giornalisti”, conclude Sarri che rassicura sulle condizioni diu Mertens: “Sembra un infortunio meno grave del previsto. Domani valuteremo”.