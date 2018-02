(ANSA) – ROMA, 5 FEB – I Giochi come ponti di pace “per costruire un mondo migliore”. A 4 giorni dalla cerimonia d’apertura delle Olimpiadi invernali di PyeongChang, sono stati inaugurati nei due villaggi (sulla costa e sui monti) i murales della tregua olimpica, progettati per “cambiare la percezione del muro da negativo in positivo, rafforzando il messaggio di pace e condivisione” che questa edizione della rassegna a cinque cerchi vuole veicolare. Il murale è lungo 7 metri e alto 3 e verrà autografato con nomi o messaggi di pace da parte degli atleti. Quindi saranno trasferiti uno all’Olympic Plaza di PyeongChang e l’altro al Parco olimpico di Gangneung. Una parte del muro forma un ponte “per rompere le barriere e costruire ponti di pace” spiega il comitato organizzatore. Alla cerimonia ha partecipato anche il presidente del Cio, Thomas Bach e quello di PyeongChang2018, Lee Hee-beom. “Il murale serve a costruire ponti in questo mondo così fragile, è un grande messaggio” le parole di Bach.